Все заросло бурьянами: появилось новое печальное фото с Донбасса

В Донецкой области железная дорога из-за безразличия террористов "ДНР" заросла бурьянами.
Об этом сообщил украинский блогер и журналист Денис Казанский в Twitter, показав соответствующее фото.
"Рельсы в "ДНР". Местами уже деревья успели вырасти", - подписал снимок Казанский.
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Рельсы в ДНР. Местами уже деревья успели вырасти pic.twitter.com/wj2HCD6Bpn— Денис Казанський (@den_kazansky) 16 августа 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Донбасса унизили террористов "ЛНР".
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