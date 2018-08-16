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Все заросло бурьянами: появилось новое печальное фото с Донбасса

3.8тЧитать новость на украинском

В Донецкой области железная дорога из-за безразличия террористов "ДНР" заросла бурьянами.

Об этом сообщил украинский блогер и журналист Денис Казанский в Twitter, показав соответствующее фото.

"Рельсы в "ДНР". Местами уже деревья успели вырасти", - подписал снимок Казанский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Донбасса унизили террористов "ЛНР".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Объекты
Новости ДНРНовости Донбасса
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Билан Людмила
Билан Людмила
Кормильцы Украины, выродки лугандонские что взять.
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