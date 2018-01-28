"Все запуганы": сбежавшие из Крыма украинцы рассказали о жути на полуострове

В аннексированном Крыму российские спецслужбы пытаются вербовать проукраински настроенную молодежь, применяя шантаж, пытки и запугивания. Дмитрий Романьков и его мать Светлана были вынуждены бежать с полуострова после того, как ФСБшники применили к Дмитрию свои фирменные методы.

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал в Facebook фрагмент интервью со Светланой Романьковой, которая рассказала, что им пришлось пережить из-за проукраинской позиции.

По словам Светланы, ее первой реакцией на известие, что Дмитрием занимаются российские спецслужбы, была "реакция безумного страха за жизнь своего сына".

"Я понимала всю опасность ситуации. Настолько все запуганы. Я переживала, что его свободе есть угроза. Я переживала, чтобы его просто не посадили в тюрьму за то, что он просто любит Украину, герб, за татуировку, за его убеждения", - сообщила она.

По словам женщины, они ездили на украинских номерах и не меняли украинские документы.

"Я понимала, что добром это не закончится. С каждым днем ​​там все больше ощущалось моральное угнетение. И если сначала люди еще как-то чувствовали себя более-менее свободолюбивыми и могли высказывать свою точку зрения, то сейчас люди очень напуганы. Боятся высказываться. И я сейчас просто боюсь ехать туда, где я родилась и где я живу. Я переживаю за сына, потому что я боюсь, чтобы эти люди не приехали сюда и не похитили его, не забрали снова туда", - заявила Романькова.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Россию уличили в военном преступлении в Крыму.