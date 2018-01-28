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"Все запуганы": сбежавшие из Крыма украинцы рассказали о жути на полуострове

24.8тЧитать новость на украинском

В аннексированном Крыму российские спецслужбы пытаются вербовать проукраински настроенную молодежь, применяя шантаж, пытки и запугивания. Дмитрий Романьков и его мать Светлана были вынуждены бежать с полуострова после того, как ФСБшники применили к Дмитрию свои фирменные методы.

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал в Facebook фрагмент интервью со Светланой Романьковой, которая рассказала, что им пришлось пережить из-за проукраинской позиции.

По словам Светланы, ее первой реакцией на известие, что Дмитрием занимаются российские спецслужбы, была "реакция безумного страха за жизнь своего сына".

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"Я понимала всю опасность ситуации. Настолько все запуганы. Я переживала, что его свободе есть угроза. Я переживала, чтобы его просто не посадили в тюрьму за то, что он просто любит Украину, герб, за татуировку, за его убеждения", - сообщила она.

По словам женщины, они ездили на украинских номерах и не меняли украинские документы.

"Я понимала, что добром это не закончится. С каждым днем ​​там все больше ощущалось моральное угнетение. И если сначала люди еще как-то чувствовали себя более-менее свободолюбивыми и могли высказывать свою точку зрения, то сейчас люди очень напуганы. Боятся высказываться. И я сейчас просто боюсь ехать туда, где я родилась и где я живу. Я переживаю за сына, потому что я боюсь, чтобы эти люди не приехали сюда и не похитили его, не забрали снова туда", - заявила Романькова.

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Темы
Аннексия КрымаНарушение прав человека в Крыму
Персона
Андрей Цаплиенко
Место
УкраинаСимферополь
Объекты
КрымНарушение гражданских прав в КрымуНовости Крыма
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