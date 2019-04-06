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"Все загадили и хотят в Украину": сеть в гневе из-за наглости оккупантов Крыма

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В сети возмутились из-за того, что россиянка, которая переехала в украинский Крым после аннексии, захотела поехать на лечение на материковую часть Украины.

Так, в одной из местных групп в соцсети жительница Феодосии спросила, как с паспортом РФ пересечь границу, чтобы попасть в "Днепропетровск" (после переименования – Днепр), назвав его своей последней надеждой.

"Понаехавшая в оккупированный Крым рашистка написала, что ее последняя надежда – это поездка на лечение на материковую Украину, которую российский зомбоящик уже тысячу раз похоронил", – высказался блогер с ником КРЫМский бандеровец.

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"Все загадили и хотят в Украину": сеть в гневе из-за наглости оккупантов Крыма

"А чего в свою кацапскую Москву не едет? Понаехали, ур*ды, здесь все загадили и уничтожили, теперь и в Украину хотят. Жрите Крым и его медицину во всей красе", "Пускай едет в Днепропетровск, главное, чтобы не в Днепр", "Добить камнями с неба", - пишут в комментариях.

"Все загадили и хотят в Украину": сеть в гневе из-за наглости оккупантов Крыма
"Все загадили и хотят в Украину": сеть в гневе из-за наглости оккупантов Крыма
"Все загадили и хотят в Украину": сеть в гневе из-за наглости оккупантов Крыма
"Все загадили и хотят в Украину": сеть в гневе из-за наглости оккупантов Крыма

Иллюстрация. Аннексия Крыма

Иллюстрация. Аннексия Крыма

КП

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму забили тревогу из-за новой экологической катастрофы в городе Яны Капу (Красноперекопск), связанной с выбросами химических веществ в воздух.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Теги
Новости КрымаРоссия
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