"Все загадили и хотят в Украину": сеть в гневе из-за наглости оккупантов Крыма

В сети возмутились из-за того, что россиянка, которая переехала в украинский Крым после аннексии, захотела поехать на лечение на материковую часть Украины.

Так, в одной из местных групп в соцсети жительница Феодосии спросила, как с паспортом РФ пересечь границу, чтобы попасть в "Днепропетровск" (после переименования – Днепр), назвав его своей последней надеждой.

"Понаехавшая в оккупированный Крым рашистка написала, что ее последняя надежда – это поездка на лечение на материковую Украину, которую российский зомбоящик уже тысячу раз похоронил", – высказался блогер с ником КРЫМский бандеровец.

"А чего в свою кацапскую Москву не едет? Понаехали, ур*ды, здесь все загадили и уничтожили, теперь и в Украину хотят. Жрите Крым и его медицину во всей красе", "Пускай едет в Днепропетровск, главное, чтобы не в Днепр", "Добить камнями с неба", - пишут в комментариях.

Понаехавшая в оккупированный Крым рашистка написала, что её последняя надежда - это поездка на лечение на материковую Украину, которую российский зомбоящик уже тысячу раз похоронил pic.twitter.com/Ltnd36eJXK — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 6 квітня 2019 р.

Иллюстрация. Аннексия Крыма КП

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму забили тревогу из-за новой экологической катастрофы в городе Яны Капу (Красноперекопск), связанной с выбросами химических веществ в воздух.

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