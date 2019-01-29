''Все в шоке'': на Днепропетровщине 9-летняя школьница умерла прямо на уроке

В Каменском Днепропетровской области 9-летняя школьница внезапно умерла во время урока танцев.

Вероятной причиной трагедии называют болезнь, сообщает местный 34 канал. Однако точный диагноз правоохранители пока не разглашают.

"Тут была карета скорой помощи, патрульная полиция, машина оперативников. Я пришла в тот момент, когда выносили ребенка. Общалась потом в соцсетях с родителями, которые водят сюда детей. Все в шоке. Никто не понимает, как это могло произойти, чтоб не спасли ребенка", – рассказала очевидец Дарья Звягина.

svidetel24.info

Директор центра внешкольной работы и детского творчества Оксана Гунько сообщила, что девочке стало плохо после разминки – она потеряла сознание. Однако ранее никаких жалоб от ребенка не поступало.

"К ней подбежала руководитель кружка, начала делать искусственное дыхание, массаж сердца. К сожалению, на момент приезда "скорой", она констатировала биологическую смерть с предварительным диагнозом рефлюкс (обратный ток содержимого полых органов по сравнению с нормальным его движением – Ред.)", – рассказала Гунько.

Танцевальный зал, в котором занималась школьница Скриншот из видео

В школе, где училась девочка, объявили траур. По словам директора учебного заведения Елены Приходько, она была жизнерадостной и общительной.

"Правоохранители выясняют причину смерти школьницы в рамках открытого уголовного производства с квалификацией статьи 115, с пометкой "несчастный случай", – заявила старший инспектор сектора мониторинга Каменского ОП Елена Тимченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одном из учебных заведений в Тернопольской области на новогоднем утреннике умерла 11-летняя девочка.

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