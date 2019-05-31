"Генштаб в доле": раскрыты истинные масштабы контрабанды на Донбассе

Контрабанда в "серой зоне" на Донбассе достигает огромных масштабов: с территории "ДНР" в Украину провозят металл, уголь, зерно и другие товары. "Долю" от этого получают Министерство обороны, Генеральный штаб и МВД.

Об этом сообщил в эфире ObozTV бывший командир батальона "Айдар", внефракционный народный депутат Украины Сергей Мельничук.

"Мелкая контрабанда – это фактически ничто. Есть провоз товаров с металлургических комбинатов на территории "ДНР". Они перевозят металл на нашу сторону, а дальше либо реализуют на металлобазах, либо экспортируют. Чтобы вы понимали: это листы прокатного метала, толщиной по 40 см, квадратами 50 на 50", – рассказал Мельничук.

На вопрос, почему пограничники или ВСУ не пресекают контрабанду, нардеп ответил: "Все в доле".

Он уточнил, что такие доли "доходят" до самых верхушек – Министерства обороны, Генерального штаба, МВД.

Кроме того, по его словам, существует так называемая "узаконенная контрабанда": многотоннажные автомобили и вагоны перевозят уголь, зерно и другие товары.

"Там другой уровень, там уже доходит до президента и главы СБУ", – отметил Мельничук.

Политик сказал, что о многих фактах он сообщал в Генеральную прокуратуру, СБУ, МВД, но "все блокируется, все зависит от того, есть ли команда сверху это расследовать".

Он напомнил о последнем инциденте с контрабандой, который стал достоянием общественности: более 1000 украинских пистолетов Форт под видом велосипедов направлялись в Ирак.

"Их на границе Ирака тормознули и нашли. Это фактически предприятие, которое принадлежит МВД. И там же все пистолеты номерные. Их можно отследить. Почему это до сих пор не расследуется?" – возмутился депутат.

Контрафактные сигареты на Донбассе Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины постепенно отвоевывают оккупированные земли на Донбассе.

Экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков признался, что боевики несут масштабные потери. "Серой зоны уже нет – ВСУ "скушали" ее за прошлый год в этом районе полностью", – заявил он о Докучаевске.

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