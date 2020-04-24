"Все только впереди": волонтер спрогнозировал обострение на Донбассе

В ближайшее время российско-оккупационные войска на Донбассе могут пойти на обострение.

Противник может применять тяжелую артиллерию. Такой прогноз в эфире ObozTV озвучил бывший военный разведчик, сотрудник фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук.

"Я смотрю на ситуацию на востоке исключительно с военной точки зрения. Я могу спрогнозировать, что сейчас увеличится количество работы у военных врачей, будут регулярные ранения, будут гибнуть наши военнослужащие. Я не исключаю, что враг начнет применять тяжелую артиллерию, тем более самоходную", – сказал он.

Волонтер назвал две возможные причины обострения. Первая – погодные условия. "Сейчас земля сухая, они могут более свободно и раскованно себя чувствовать".

Волонтер спрогнозировал обострение на Донбассе

Вторая – традиционное обострение перед очередной встречей в минском или нормандском формате. "Давайте на забывать, что перед каждым заседанием Трехсторонней группы в Минске или нормандского формата мы видим достаточно большое обострение на востоке", – напомнил Рымарук.

"Все у нас только впереди", – предупредил он.

Как писал OBOZREVATEL, вооруженные формирования Российской Федерации в среду, 22 апреля, 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, за что и поплатились – по данным разведки, воины ВСУ ранили двух наемников. В среду, 22 апреля, Трехсторонняя контактная группа провела новую встречу в режиме видеоконференции.