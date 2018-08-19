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"Все трясется, слезы текут": мать рассказала о новом разговоре с Сенцовым

4.8тЧитать новость на украинском

В день, когда появилась информация о вылете украинского политзаключенного Олега Сенцова из российской колонии, режиссер звонил своей матери, чтобы поздравить с днем рождения.

Как говорится в сюжете "Крым.Реалии", маме Сенцова позвонили ночью и рассказали о перелете, после чего ее состояние резко ухудшилось.

"Верите? Говорить не могу. Я ж его давно не слышала. У меня все трясется, слезы текут, говорить что — вообще не знаю. Потом он мне начал говорить, что делать Алине, я так засмеялась, сказала: "Сынок, сейчас я поняла, что это ты, что ты живой. Потому что указания нам стал давать", — рассказала она.

Олег Сенцов

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Как писал OBOZREVATEL, ранее в России сообщили о решении по Сенцову после поступления двух ходатайств о помиловании украинского политзаключенного.

Также недавно сестра Сенцова рассказала, что Олег находится в предкризисном состоянии.

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Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Олег Сенцов
Место
Украина
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