Все-таки нелегитимный? Оккупантов Крыма жестко разнесли за заявление о Донбассе

В сети высмеяли размышления сенатора Совета Федерации РФ от аннексированного Крыма Сергея Цекова о причинах нелегитимности псевдореферендумов на оккупированных территориях Донбасса.

Как подметил блогер Денис Казанский на своей странице в Twitter, "крымске коллаборанты разъясняют донбасским коллаборантам, почему их назначили второсортными русскими и не взяли в РФ".

"Оказывается, референдум в ОРДЛО был нелегитимным! Ахахаха. Мы в Украине с 2014 то же самое говорили, но нас не хотели слушать. Что ж, пусть теперь слушают своих", — написал блогер.

twitter.com/den_kazansky

В комментариях данная новость вызвала волну насмешек. Пользователи предположили, что скоро в России скажут то же самое о Крыме.

"Жизнь дикой природы: нелегитимные легитимные и нелегитимные нелигитимные", "Кто бы сомневался!" "Крымский конечно же легитимный, а Донбасский конечно же нет. Как удобно", "Донбасс и не собирались признавать никогда", "Уже в открытую стебутся над молодыми "республиками", — пишут в сети.

Крымске коллаборанты разъясняют донбасским коллаборантам, почему их назначили второсортными русскими и не взяли в РФ. Оказывается, референдум в ОРДЛО был нелегитимным! Ахахаха.



Мы в Украине с 2014 то же самое говорили, но нас не хотели слушать. Что ж, пусть теперь слушают своих pic.twitter.com/aHEQGOSzIq — Денис Казанський (@den_kazansky) 13 січня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Россией Крыму так называемые власти сорвали очередную ''стройку века'' в Севастополе.

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