МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Все-таки нелегитимный? Оккупантов Крыма жестко разнесли за заявление о Донбассе

1.1тЧитать материал на украинском

В сети высмеяли размышления сенатора Совета Федерации РФ от аннексированного Крыма Сергея Цекова о причинах нелегитимности псевдореферендумов на оккупированных территориях Донбасса.

Как подметил блогер Денис Казанский на своей странице в Twitter, "крымске коллаборанты разъясняют донбасским коллаборантам, почему их назначили второсортными русскими и не взяли в РФ".

"Оказывается, референдум в ОРДЛО был нелегитимным! Ахахаха. Мы в Украине с 2014 то же самое говорили, но нас не хотели слушать. Что ж, пусть теперь слушают своих", — написал блогер.

Новости
''Мост не помог'': в Крыму указали на провал оккупантов
Все-таки нелегитимный? Оккупантов Крыма жестко разнесли за заявление о Донбассе

twitter.com/den_kazansky

В комментариях данная новость вызвала волну насмешек. Пользователи предположили, что скоро в России скажут то же самое о Крыме.

"Жизнь дикой природы: нелегитимные легитимные и нелегитимные нелигитимные", "Кто бы сомневался!" "Крымский конечно же легитимный, а Донбасский конечно же нет. Как удобно", "Донбасс и не собирались признавать никогда", "Уже в открытую стебутся над молодыми "республиками", — пишут в сети.

Все-таки нелегитимный? Оккупантов Крыма жестко разнесли за заявление о Донбассе
Все-таки нелегитимный? Оккупантов Крыма жестко разнесли за заявление о Донбассе
Все-таки нелегитимный? Оккупантов Крыма жестко разнесли за заявление о Донбассе
Все-таки нелегитимный? Оккупантов Крыма жестко разнесли за заявление о Донбассе
Все-таки нелегитимный? Оккупантов Крыма жестко разнесли за заявление о Донбассе
Все-таки нелегитимный? Оккупантов Крыма жестко разнесли за заявление о Донбассе
Все-таки нелегитимный? Оккупантов Крыма жестко разнесли за заявление о Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Россией Крыму так называемые власти сорвали очередную ''стройку века'' в Севастополе.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеРеферендум в КрымуПсевдореферендумы на юго-востоке Украины
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Теги
соцсетиРоссия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
6
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кобеляцкий Александр
Кобеляцкий Александр
А порошенко легитимный? При живом президенте, не отстраненном в установленном порядке от власти, избрался. Это как жениться при живой жене до развода. Скажите честно: Порошенко говно, или цаца?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги