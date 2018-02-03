Все совсем иначе: ВСУ сравнили ситуацию на фронте с войной в 2014 году

Украинские военные рассказали, что в 2014 году на фронте было больше патриотизма и возможностей бить врага из всех калибров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Мне уже под полтинник. И как говорил Высоцкий, мы книжные дети. Значит, я правильные книжки читал, если я здесь. Лучше не в постели и не от водки или простуд. Лучше родную матушку защитить", - рассказал военный с позывным "Батя".

Он на фронте находится с первого года войны и признает, что за это время многое изменилось. Несмотря на то, что ситуация на фронте изменилась, "Батя" собирается воевать до победного конца.

Противник за последний год со знанием дела возвел инженерные укрепления на этом участке фронта.

"У них опорные пункты вырыты по нормативам, по стандартам, что не могут делать обычные шахтеры и люди, которые не разбираются в военной тактике, а именно люди, которые умеют воевать", - рассказал военный с кличкой "Вуйко".

По словам бойцов, российские кураторы теперь наводят артиллерию на украинские села и позиции воинов.

"Единственное, что они могут показать, что это их единственный и последний рубеж. Если мы этот рубеж проломим, далее позади у них ничего нет. Ни будущего, ни счастья", - рассказал защитник с позывным "Седой".

Военные не скрывают, что за четыре года сменилось много командиров, однако костяк бойцов, воюющих на передовой, не изменился.

"А кто, кроме нас", - рассказали военные.

Как сообщал "Обозреватель", ранее эксперт рассказал, что россияне готовы одобрить новую попытку захватить часть территорий Украины.