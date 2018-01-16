Все ревут: появилась реакция жителей "ДНР" на жесткий указ Захарченко

Жители "ДНР" пожаловались на указ главаря террористов Александра Захарченко, согласно которому учителям, врачам и библиотекарям запрещено выезжать в Украину.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Казанский.

"Даже "депутаты "ДНР" офи*ели от нового указа Захарченко, который запретил выезжать из "ОРДЛО" в Украину учителям, врачам и библиотекарям", – заявил он.

"Депутат народного совета "ДНР" Анастасия Селиванова рассказала, что ей позвонила подруга – учитель младших классов.

"Плачет, не знает, что делать? Издан новый Указ "Главы "ДНР" № 363 о запрете выезда сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления на территорию Украины. С Указом в школе ознакамливают и предлагают подписать документ, по которому она, как сотрудник муниципального учреждения, не может больше выезжать в Украину. А у нее там мама престарелая в селе под Красноармейском. Нуждается в уходе", – заявила Селиванова.

"Депутат" отметила, что эта женщина - педагог высшей категории. В 2014 году женщина осталась на оккупированной территории и взяла первоклашек.

"Сначала вообще работала на два класса, потому что остальные учителя - струсили и сбежали. В школе двое учителей пенсионного возраста написали заявление по собственному. В середине года. Учителя от Бога, замену которым найти крайне сложно. В Украине у них дети и внуки, и пенсию в Украине, заслуженную, хоть и с трудом, но получают", – заявила Селиванова.

Как сообщал "Обозреватель", запрет выезжать в Украину касается практически всех бюджетников и работников отжатых предприятий.