"Все равно выиграем!" Морпех рассказал, как Украина отбивается от террористов

Террористы "ЛДНР" проявляют активность в основном ночью, но украинские военные дают отпор врагу.

Об этом рассказал 20-летний морской пехотинец с позывным "Арчи", сообщает "Радио Свобода".

"Ночью стараются работать плотно, но мы им не даем такой возможности", - сказал он.

В то же время морпех отметил, что украинская армия нуждается в новом оружие, поскольку существующее устарело.

"Нужно новое оружие. С этим очень тяжело работать, так как время его давно прошло", - сказал он.

При этом "Арчи" уверен, что Украина одержит победу в войне.

"Все равно мы выиграем. А кто же еще" - отмечает морпех.

Це морпіх "Арчі", хлопцю 20 років, сам з Миколаївщини.



Розповідає, що проросійські бойовики часто намагаються підлізти вночі поближче, доводиться регулярно відповідати вогнем



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Как сообщал "Обозреватель", президент Петр Порошенко заявил, что не сомневается в победе Украины в войне с Россией.