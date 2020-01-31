"Все покрыто мраком": в "ДНР" исчезли два террориста, освобожденных из "украинского плена"

В "ДНР" исчезли два террориста, которых вернули в рамках обмена пленными между "ЛДНР" и Украиной месяц назад.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Макс Баринов. По его словам, после обмена в ОРДЛО выехало 124 человека, но доехало только 122.

Обмен пленными 24 канал

"До сих пор нет никакой информации о террористах, которые вернулись в "ДНР" после обмена пленными месяц тому. Все покрыто мраком и тщательно скрывается. Известно, что освободили 124 человека, а въехало 122. Куда пропали двое – неизвестно. В местных телеграм-каналах пишут, что домой их не отпускают из-за проверок по поводу возможной вербовки Службой безопасности Украины. Также им запрещено встречаться с родственниками и принимать какие-либо передачи. В "ДНР" ширятся слухи, что освобожденных пытают", – сообщил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2019 года состоялся большой обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "Л/ДНР", в ходе которого террористам были переданы фигуранты громких расследований. В Украину вернулись 76 человек.

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