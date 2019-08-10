Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Все под их контролем": террористы "ЛНР" снова нарушили Минские соглашения

786 Читать материал на украинском

В районе Станицы Луганской, на оккупированном Донбассе, террористы продолжают нарушать Минские соглашения, отказываясь от разведения сил у моста, ведущего на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил журналист Марьян Кушнир на своей странице в Facebook. На опубликованной им фотографии можно увидеть террористов "ЛНР" на блокпосту, который давно должны были разобрать.

Террористы ЛНР под Станицей Луганской

Террористы ЛНР под Станицей Луганской

facebook.com/maryankushnyr

"Эти два зеленых объекта. Вооруженные формирования, которых не должно быть на месте разведения. Вероятно имеют и оружие. Но я не видел, правда", – уточнил он.

Новости
"Это в ответ": ВСУ разгромили позиции оккупантов на Донбассе. Видео

Журналист также обратил внимание на нарукавные повязки ОЦКК (Общий центр контроля и координации по вопросам прекращения огня и стабилизации линии разведения сторон), которые носят террористы. Кушнир напомнил, что Россия официально вышла из состава ОЦКК.

"От этого места до ближайшего силовика – километр. То есть все, кто там – фактически под контролем вот этих людей. Конструкции не разбираются вообще. И что развели? Кого развели?"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Террористы не выполнили часть Минских соглашений по разведению сил в Станице Луганской, вместо этого использовав ситуацию, чтобы провести разведку на подконтрольной Украине территории.

  • Позднее в сети появился секретный указ главаря террористической " ЛНР

    " Леонида Пасечника о признании моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской и пгт Станица Луганская частью псевдореспублики.

  • Однако вскоре после появления информации об указе в сети, террористы "ЛНР" поспешили объявить его фейком.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...