"Все под их контролем": террористы "ЛНР" снова нарушили Минские соглашения

В районе Станицы Луганской, на оккупированном Донбассе, террористы продолжают нарушать Минские соглашения, отказываясь от разведения сил у моста, ведущего на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил журналист Марьян Кушнир на своей странице в Facebook. На опубликованной им фотографии можно увидеть террористов "ЛНР" на блокпосту, который давно должны были разобрать.

Террористы ЛНР под Станицей Луганской facebook.com/maryankushnyr

"Эти два зеленых объекта. Вооруженные формирования, которых не должно быть на месте разведения. Вероятно имеют и оружие. Но я не видел, правда", – уточнил он.

Журналист также обратил внимание на нарукавные повязки ОЦКК (Общий центр контроля и координации по вопросам прекращения огня и стабилизации линии разведения сторон), которые носят террористы. Кушнир напомнил, что Россия официально вышла из состава ОЦКК.

"От этого места до ближайшего силовика – километр. То есть все, кто там – фактически под контролем вот этих людей. Конструкции не разбираются вообще. И что развели? Кого развели?"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Террористы не выполнили часть Минских соглашений по разведению сил в Станице Луганской, вместо этого использовав ситуацию, чтобы провести разведку на подконтрольной Украине территории.

Позднее в сети появился секретный указ главаря террористической " ЛНР " Леонида Пасечника о признании моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской и пгт Станица Луганская частью псевдореспублики.

Однако вскоре после появления информации об указе в сети, террористы "ЛНР" поспешили объявить его фейком.

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