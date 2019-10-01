Все по закону: в академии Нацгвардии ответили на скандал с издевательствами

В Национальной академии Нацгвардии Украины (Харьков) заявили, что уборка территории объекта входит в обязанности курсантов.

Так пресс-служба вуза отреагировала на скандал с издевательствами и унижениями своих учеников. Шум поднялся после того, как бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко показал фото, на которых курсанты моют бордюры и разгребают помои, а также отжимаются в противогазах и держат кресла на вытянутых руках.

"Блогер утверждает, что курсантов вынуждают убирать и это является нарушением, унижением.

Но на самом деле в Уставе внутренней службы ВСУ Вооруженных Сил Украины, который является законом... неоднократно указано, что именно военнослужащие осуществляют уборку территории подразделения и приведения ее в надлежащее состояние, в том числе во время несения службы в суточных и дневных нарядах", – ответила пресс-служба на странице в Facebook.

Отмечается, что все действия по уборке территории курсанты выполняют в соответствии с действующим законодательством Украины.

Случай со стульями, добавили в академии, произошел 2 года назад. Установлено подразделение и личный состав, который фигурирует на фото, начато служебное расследование.

Наказание в академии Скриншот

Наказание с противогазами в сообщении никак не прокомментировали, и в комментариях к посту Стерненко уточнил информацию по нему.

В академии ответили, что данный факт также будет рассмотрен в рамках служебного расследования.

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, накануне в школе №60 города Харькова возник скандал из-за того, что учеников заставляют строить детский сад вместо уроков.

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