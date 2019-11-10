"Все по плану": министр обороны откровенно высказался о разведении войск на Донбассе

Украинская сторона контролирует разведение войск на Донбассе, однако террористы "Л/ДНР" пытаются сорвать процесс.

Об этом сказал министр обороны Андрей Загороднюк в эфире ТСН, отметив, что силы ООС делают "все по плану".

"С нашей стороны все развивается управляемо, конечно, террористы пытаются сорвать процесс, – это то, что мы уже можем видеть. У нас есть семь дней тишины, мы проводим разведение по плану, оно идёт по контролируемому сценарию", – сказал министр.

По его словам, если процесс будет идти не по плану или возникнет угроза потери территорий, тогда "мы можем на протяжении очень короткого времени вернуться на наши позиции".

"У нас такие сценарии отработаны, мы знаем, что делать в таком случае", – подчеркнул Загороднюк.

При этом он заверил, что ни один из сценариев не включает возможность капитуляцию украинской стороны.

dialog.ua

Как писал OBOZREVATEL, 9 ноября, оккупационные войска России, несмотря на начало разведения сил возле села Петровское, 18 раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. 10 ноября оккупанты развязали новые бои, в результате чего четверо бойцов ВСУ получила ранения.

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