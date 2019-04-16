Все обнулили: суд принял скандальное решение по Шарию

Шевченковский районный суд Киева отменил розыск и заочный арест скандального видеоблогера Анатолия Шария и отказался давать старт его экстрадиции.

Он вернул дело на дополнительное расследование в прокуратуру, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

В частности, в апреле суд рассмотрел дело, открытое против Шария по факту применения им огнестрельного оружия в ходе конфликта с посетителем в ресторане "MacDonalds" в Киеве в мае 2011 года.

Шарию были предъявлены обвинения в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом с применением огнестрельного оружия (часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса). Указанное уголовное дело поступило в суд 13 июля 2011 года, но в феврале 2012 года было остановлено в связи с объявлением в розыск Шария.

Кроме того, в 2012 году суд заочно применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей. В июле 2013 года Министерство безопасности и юстиции Нидерландов проинформировало Украину, что Шарий получил статус беженца и не может быть выдан украинским правоохранителям в соответствии с Женевской конвенцией 1951 года и Директивой Европейского союза. Кроме того, с 27 февраля 2014 года Интерпол прекратил международный розыск обвиняемого.

В мае 2014 года стало известно, что Шарий также получил статус политического беженца в Литве. В мае 2018 года полиция проинформировала суд, что розыск блогера продолжается.

Анатолий Шарий Ukranews.com

Кроме того, начальник Соломенского управления полиции Киева попросил суд обратиться в Министерство юстиции для решения вопроса об экстрадиции подсудимого.

В августе 2018 года суд по просьбе адвоката Шария возобновил рассмотрение дела, остановленного в 2012 году.

В судебном заседании защитник обвиняемого заявил ходатайство о возвращении уголовного дела на дополнительное расследование по мотивам неполноты досудебного следствия. Адвокат отметил, что в июне 2012 года Департаментом миграции Литвы его подзащитному предоставлен полный статус политического беженца, что может свидетельствовать о фальсификации в Украине уголовного дела в отношении Шария.

Прокурор в суде возражал против удовлетворения ходатайства адвоката о направлении уголовного дела на дополнительное расследование, считая, что досудебное расследование проведено полно и объективно, без существенных нарушений норм уголовного процессуального законодательства.

Прокурор также поддержал ходатайство об экстрадиции подсудимого. Суд отметил, что разумные сроки рассмотрения дела уже истекли.

"Не подлежит удовлетворению устное ходатайство прокурора об осуществлении запроса для экстрадиции обвиняемого учитывая, что такое действие прямо запрещено статьей 32,33 Женевской конвенции, о чем была проинформирована Генеральная прокуратура Украины Министерством безопасности и юстиции Нидерландов от 22 июля 2013 года", — указал суд.

Также он не нашел оснований для применения меры пресечения в виде ареста. В итоге суд постановил вернуть дело на дорасследование в прокуратуру Киева, а розыск и заочный арест Шария — отменить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте 2018 года сестра Шария обвинила его в педофилии. Она подала заявление в московскую полицию с обвинениями пропагандиста в сексуальном преступлении.

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