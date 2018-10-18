''Все началось с США'': Путин назвал ''виновного'' в бойне в Керчи

Президент России Владимир Путин назвал одной из причин трагедии в Керченском политехническом колледже "глобализацию через интернет".

Данное заявление он сделал, отвечая на вопросы в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай", в четверг, 18 октября. По его словам, всё началось с трагических событий в американских школах.

"Это результат глобализации. В соцсетях, интернете, там целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в США, молодые люди с неустойчивой психикой лжегероев себе создают. Это значит, что мы все в целом не создаем нужного, интересного и полезного контента. Они хватают суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода", - сказал глава Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.