МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Все началось с США'': Путин назвал ''виновного'' в бойне в Керчи

42.7тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин назвал одной из причин трагедии в Керченском политехническом колледже "глобализацию через интернет".

Данное заявление он сделал, отвечая на вопросы в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай", в четверг, 18 октября. По его словам, всё началось с трагических событий в американских школах.

"Это результат глобализации. В соцсетях, интернете, там целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в США, молодые люди с неустойчивой психикой лжегероев себе создают. Это значит, что мы все в целом не создаем нужного, интересного и полезного контента. Они хватают суррогат героизма. Это приводит к трагедиям подобного рода", - сказал глава Кремля.

Новости
Кровавая бойня в Керчи: журналист указал на серьезные нестыковки

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаВзрыв в Керчи
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
20
Комментарии
153
78
Смешно
5
Интересно
24
Печально
24
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ященко Олег
Ященко Олег
В некоем роде Путин прав, но почему это коснулось эрефии, а не Европы? И пока Украинский Крым не был оккупирован, там такого небыло? И почему он не упоменул, что керченский стрелок-ублюдок был приверженцем нацисткого руского мира и мифической новороссии?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Он Алекс
Он Алекс
а сообщество "синий кит" где зародилось ? не в рф случайно? десятки детей довели до суицида,мрази.....
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Шевченко Вероника
Шевченко Вероника
И хочу напомнить из-за синего кита дети умирают по всему миру.,.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Шевченко Вероника
Шевченко Вероника
Он Алекс, точнее в соцсетях ...Путин прав, говоря , что соцсети это частично и зло, особенно допустим для шизофреника
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Centurion Darksome
Centurion Darksome
"Юная армия ","школа юных саперов",различные кружки "интернациональной"дружбы и много такого другого..Чуть ли не с детской коляски ,насаждается..Здесь,не только детская,тут психика взрослого человека не выдержит..
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги