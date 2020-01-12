Все людоедские режимы одинаковы. Назло "проклятой Америке" бьют либо по своим, либо вообще по невинным людям.

После убийства Сулеймани Иран "мстил Америке" так: сначала на похоронах генерала задавили около 60 человек. Затем выстрелили куда-то ракетами, но никуда не попали. В довершении сбили пассажирский самолет с невинными людьми, где летели в основном иранцы (82 человека).

В сухом остатке отомстили Америке убийством 150 своих же сограждан и еще 85 иностранцев, среди которых не было ни одного гражданина США.

Примерно так же Путин уже 6 лет "спасает Донбасс от бандеровцев". Назло фашистам (которых, как выяснилось, зачастую играют российские актеры типа Эдуарда Коваленко) разнесли самый пророссийский регион Украины, погрузив его в хаос и нищету. Ну и конечно не обошлось без сбитого "Боинга" с невинными людьми. Только у россиян не хватило ни мужества, ни чести, чтобы признать свою ответственность за уничтожение МН17.

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