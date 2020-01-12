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12 января • обновлено в 11:15
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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогер Все статьи автора

Все людоедские режимы одинаковы

Все людоедские режимы одинаковы. Назло "проклятой Америке" бьют либо по своим, либо вообще по невинным людям.

После убийства Сулеймани Иран "мстил Америке" так: сначала на похоронах генерала задавили около 60 человек. Затем выстрелили куда-то ракетами, но никуда не попали. В довершении сбили пассажирский самолет с невинными людьми, где летели в основном иранцы (82 человека).

В сухом остатке отомстили Америке убийством 150 своих же сограждан и еще 85 иностранцев, среди которых не было ни одного гражданина США.

Новости
Путин продолжает войну. Реинтеграции Донбасса не будет

Примерно так же Путин уже 6 лет "спасает Донбасс от бандеровцев". Назло фашистам (которых, как выяснилось, зачастую играют российские актеры типа Эдуарда Коваленко) разнесли самый пророссийский регион Украины, погрузив его в хаос и нищету. Ну и конечно не обошлось без сбитого "Боинга" с невинными людьми. Только у россиян не хватило ни мужества, ни чести, чтобы признать свою ответственность за уничтожение МН17.

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Темы
Война на Донбассе Конфликт США и Ирана Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персоны
Владимир Путин Касем Сулеймани
Теги
разбился самолет война Донбасс МАУ
Источник
Источник: Facebook Дениса Казанского
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Pollak John
Pollak John
а у ватничков нет ни того ни другого априори .)) Ни мужества . ни чести .Зато подлостей на всю Галактику хватит .
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