Все лицо в крови: в Днепре девушке разбили голову iPhone

В Днепре школьницы устроили драку, в результате чего 16-летней девушке разбили голову телефоном iPhone 8.

Об этом пишет "Информатор". Инцидент произошел 27 марта возле школы № 47, на улице Воронежской, в 13:40. На место драки прибыла полиция и представители ювенальной превенции.

Подробностями поделилась мама избитой девушки. "За день до инцидента Лизе назначили "стрелку". Я просила ее не реагировать на этот вызов, но она все же решила пойти. Я пошла с ней, стояла в стороне, следила за тем, чтобы конфликт не перерос во что-то серьезное. Когда я увидела, что девочка начала нападать на мою дочь, я подбежала и забрала своего ребенка", – рассказала она.

Информатор

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Отмечается, что пострадавшей наложили несколько швов, у нее также обнаружили множественные гематомы и ссадины.

По словам мамы, причиной агрессивного поведения второй девушки, вероятнее всего стало то, что ее дочь оставила нелестный комментарий под фото сверстницы в Instagram, а также гуляла с мальчиком, который, возможно, нравился оппонентке.

Сообщается, что обе участницы конфликта попали в больницу. На саму маму пострадавшей школьницы написали заявление в полицию за избиение второй девушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Каховке Херсонской области две школьницы устроили жестокие "бои без правил" на глазах у толпы подростков, которые снимали их на мобильные телефоны.

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