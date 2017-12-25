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"Все кончено": выяснился интересный факт о причине побега Януковича

22.1тЧитать новость на украинском

Экс-вице-президент США ДЖо Байден заявил, что именно его звонок мог стать причиной побега Викторая Януковича в 2014 году.

Об этом он написал в своей книге мемуаров "Обещай мне, папа", которая вышла в свет в ноябре текущего года.

"Я несколько месяцев обращал его внимание на то, что он должен проявлять сдержанность в отношениях со своими гражданами, но в ту ночь, спустя три месяца после начала протестов, я сказал ему, что все кончено. Пришло время отзывать своих боевиков, и он ушел", - подчеркнул Байден.

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По его словам, в том разговоре он предупредил Януковича о том, что "русские друзья" уже не смогут ему помочь.

"Униженный, Янукович бежал с Украины на следующий день..." - написал автор.

Как сообщал "Обозреватель", гражданская супруга беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, 42-летняя Любовь Полежай, обосновалась в Сочи и стала фермером.

Персоны
Виктор ЯнуковичДжо Байден
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