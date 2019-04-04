Все из-за Зайцевой: суд вынес неожиданное решение по ДТП на Сумской

Дело о смертельном ДТП на Сумской было возвращено апелляционной инстанцией назад в Киевский районный суд города Харькова, поскольку осужденная Алена Зайцева не успела ознакомиться с материалами.

Апелляционное производство открыто не было. Об этом сообщила пресс-секретарь Харьковского апелляционного суда Евгения Бондаренко, передает MediaPort.

"Обвиняемой Аленой Зайцевой после оглашения приговора районным судом было подано заявление об ознакомлении с материалами уголовного производства. Как установлено судом апелляционной инстанции, в материалах дела имеются сведения о частичном ознакомления, только с первым томом, в то время как дело состоит из тринадцати томов", – объяснила она причины такого решения.

Алена Зайцева unian.net

Напомним, апелляционные жалобы осужденных были автоматически распределены на коллегию судей в составе Владимира Протасова (председатель), Елены Грошевой и Виктории Яковлевой.

Ранее бывший адвокат Зайцевой Юлия Козырь заявила, что девушка имеет все шансы выиграть дело в апелляционной инстанции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове машины Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.

В январе 2019 года стало известно, что в Харькове могут закрыть автошколу, которая выдала права Елене Зайцевой.

Также суд отклонил ходатайство обвинения и защиты Елены Зайцевой, которые просили не привлекать результаты экспертизы в Днепре к делу.

Нарколог Федирко, которую разыскивали несколько месяцев, пришла в суд и заявила, что в крови Зайцевой были опиаты.

Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам трагической аварии в Харькове. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.

Зайцева обжаловала приговор в апелляционной инстанции 22 марта.

Подал жалобу и второй фигурант Геннадий Дронов.

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