Все из-за выборов: экс-мэр Конотопа назвал имя заказчика покушения на него

Экс-мэр Конотопа в Сумской области Артем Семенихин, на которого совершили жестокое нападение, заявил, что заказчиком преступления стал его конкурент на выборах в Верховную Раду Игорь Молоток.

Соответствующее видео разместил Семенихин на своей странице в Facebook. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В попытке убийства я обвиняю лично Игоря Молотка. Я вас уверяю, что сделаю все от меня зависящее, чтобы не допустить этого депутата в Верховную Раду. Я сделаю все для того, чтобы именно моя кандидатура одержала победу", – сказал он.

Артем Семенихин Скриншот из видео

По словам Семенихина, его хотели лишить возможности баллотироваться в народные депутаты. Он уточнил, что покушение было совершено в тот же день, когда он впервые сказал, что все же пойдет в Раду.

"Взвесив все, я принял решение идти самовыдвиженцем по 160 избирательному округу", – сообщил экс-мэр Конотопа.

Семенихин также рассказал о нанесенных повреждениях: в результате избиения у него диагностировали несколько трещин в черепной коробке и перелом позвонка в шее.

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