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Все из России: террорист "ДНР" откровенно рассказал о военных и технике на Донбассе

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Россия поставляет на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей от 80 до 95% вооружения.

Об этом в интервью телеканалу "Прямий" рассказал экс-террорист "ДНР", участник программы СБУ "Тебя ждут дома" Владимир Бакланов.

"Россия поставляет от 80 до 95% и даже больше, по некоторым показателям. Это российское вооружение. Да, оно советского производства в основном. Но это российское вооружение. Танки Т-64 сняты с вооружения российской армии, но они поставляются в "ДНР" именно через Россию. Единичные образцы захвачены, естественно. Не может украинская армия терять сотнями танки. А они сотнями на вооружении", - сказал Бакланов.

Он сообщил, что его бывшая бригада получила более 40 танков Т-64 и еще несколько Т-72.

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"Соответственно, считаем количество бригад. Около восьми, грубо говоря, полков. Умножайте 44-45 на 8 - вот общее количество танков", - отметил экс-боевик.

Бакланов подчеркнул, что все командование "Л/ДНР" - это кадровые российские военные.

"Они являются непосредственными руководителями боевых действий. Потому что в "лагере" не может быть опыта руководством крупными подразделениями, такими как бригада или полк. Откуда? Для этого необходимо академическое нормальное образование", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин сделал заявление о российском оружии на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Клокова Нинель
Клокова Нинель
А если бы у меня в мобилке батарейка не села, то я бы еще и фотографии показал - уточнил Владимир Бакланов.... Клятi кiтайци
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Иван Иванов
Иван Иванов
Это уже не секрет ни для кого. Россияне - убийцы воры и насильники все до одного.
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Участник программы СБУ? Дальше даже читать не стал этот бред обозный
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Иван Иванов
Иван Иванов
Рябинин Владимир, ну конечно вам жертвам педофила пригожина с борделя Лахта 2 сподручнее пИсать, а не читать. Доберемся и до вас, придет время. Знаю, знаю, но Моторыло и Киви тоже какали на форумах и не думали что их зажарят в лифтах шмелями.
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