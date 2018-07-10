Все из России: террорист "ДНР" откровенно рассказал о военных и технике на Донбассе

Россия поставляет на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей от 80 до 95% вооружения.

Об этом в интервью телеканалу "Прямий" рассказал экс-террорист "ДНР", участник программы СБУ "Тебя ждут дома" Владимир Бакланов.

"Россия поставляет от 80 до 95% и даже больше, по некоторым показателям. Это российское вооружение. Да, оно советского производства в основном. Но это российское вооружение. Танки Т-64 сняты с вооружения российской армии, но они поставляются в "ДНР" именно через Россию. Единичные образцы захвачены, естественно. Не может украинская армия терять сотнями танки. А они сотнями на вооружении", - сказал Бакланов.

Он сообщил, что его бывшая бригада получила более 40 танков Т-64 и еще несколько Т-72.

"Соответственно, считаем количество бригад. Около восьми, грубо говоря, полков. Умножайте 44-45 на 8 - вот общее количество танков", - отметил экс-боевик.

Бакланов подчеркнул, что все командование "Л/ДНР" - это кадровые российские военные.

"Они являются непосредственными руководителями боевых действий. Потому что в "лагере" не может быть опыта руководством крупными подразделениями, такими как бригада или полк. Откуда? Для этого необходимо академическое нормальное образование", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин сделал заявление о российском оружии на Донбассе.