"Все едут мимо": появилось жуткое видео первых минут после ДТП в Кривом Роге

Очевидцы смертельного ДТП в Кривом Роге 17 апреля, в результате которого погибли 9 человек, в первые минуты даже не пытались помочь пострадавшим.

Об этом в своем Facebook сообщил журналист Влад Антонов, опубликовав снятое очевидцем на месте происшествия видео .

"Кривой рог. Видео 21+. Всем пох... Еще нет ни скорой, ни спасателей. Все едут мимо. Никто не останавливается даже... Пока рядом перед носом умирают люди. У "Мазды" осматривают повреждения. Жесть", – написал он.

Внимание! Видео 18+!

Напомним, ранее стало известно, что водитель легковушки, который стал участником смертельной аварии в Кривом Роге, врезался в маршрутку, поскольку опаздывал на автовокзал.

Число погибших в ДТП ранее возросло до 9. В больнице скончался один из травмированных – 38-летний механик Виталий Мищенко.

В больнице остаются 14 пострадавших, один человек в крайне тяжелом состоянии в реанимации.