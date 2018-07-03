Все будет жестче: раскрыты коварные планы Путина по Украине

Россия не заинтересована в освобождении украинских политзаключенных даже путем обмена на российский заключенных.

Об этом идет речь в блоге адвоката Николая Полозова на OBOZREVATEL. По его словам, лозунг о том, что "своих не бросают" вовсе не характерный для Кремля.

По словам адвоката, глава РФ Владимир Путин на самом деле ни о чем не договаривается с Украиной, а лишь торгует с Западом.

"И только в рамках больших внешнеполитических сделок с Западом, могут реализовываться сопутствующие сделки с Украиной, в том числе по обмену гражданами", - уверен он.

"После завершения чемпионата внутренняя и внешняя политика Кремля будет ужесточаться. И это плохой прогноз для обмена и освобождения политзаключенных граждан Украины из кремлевских тюрем", - считает Полозов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России накануне заговорили о возможном освобождении политзаключенного Олега Сенцова.