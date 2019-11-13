Все будет плитка: черкасская власть вкладывает миллионы в сделки с криминальными подрядчиками. Фото, документы

Почти 5 миллионов гривен будет стоить городскому бюджету благоустройство площади 700-летия в Черкассах. Территорию планируют "закатать" тротуарной плиткой. Стоимость укладки одного ее квадратного метра – более 830 гривен.

В прошлом году фирма, победившая в тендере, выполняла аналогичные работы на другом объекте по более низкой стоимости "квадрата". Какие имена фигурируют среди подрядчиков, которые будут ремонтировать площадь, и в чем причина роста цен – читайте в материале OBOZREVATEL.

Площадь превращают в рынок

На площади 700-летия в Черкассах уже находится стихийный базар. Чтобы хоть как-то упорядочить торговлю там, часть площади превращают в оснащенный рынок, чтобы потом взимать с предпринимателей рыночный сбор.

Черкасская власть устилает город плиткой

Для того, чтобы крестьянам или "перекупам" из Черкасс (а их здесь значительно больше) было комфортно и удобно торговать, руководство коммунального предприятия "Черкасские рынки" решило заложить площадь тротуарной плиткой и приобрести 20 павильонов.

Работы на площади 700-летия в Черкассах уже начались

Работы на площади 700-летия в Черкассах уже начались

Работы на площади 700-летия в Черкассах уже начались

Согласно объявленному на Prozorro тендеру на проведение ремонтных работ по благоустройству площади 700-летия, КП "Черкасские рынки" объявило тендер на ремонтные работы по благоустройству 6000 квадратных метров площади 700-летия. Сумма объявленной закупки – 5 миллионов 40 тысяч гривен.

Самую высокую цену в тендере объявило ООО "Колтекс-транс" – почти 5 миллионов, за один квадратный метр плитки – 833 гривен. По иронии судьбы, именно это предприятие было признано победителем. А вот предложение компании "Главшляхбуд", которая заявила самую низкую стоимость – 747 гривен за кв.м, было отклонено. Причина – несоответствие документации и не предоставление соответствующих документов. В случае победы отклоненного ООО "Главшляхбуд", городской бюджет сэкономил бы более 500 000 гривен.

О результатах тендера на Prozorro

О результатах тендера на Prozorro

Сделка с победителем была заключена 31 июля. Все работы должны быть завершены до конца года. Подрядчик уже получил 1,4 миллиона гривен аванса.

Победитель тендера, ООО "Колтекс-транс", в 2018 году уже выполняло работы по благоустройству тротуаров по бульвару Шевченко в Черкассах. Тогда 1 квадратный метр укладки плитки обошелся городу значительно дешевле – 799 гривен (6800 квадратных метров высыпали за 5442000 гривен).

На таких условиях нынешний победитель тендера работал прошлого года

На таких условиях нынешний победитель тендера работал прошлого года

Торговые павильоны от предпринимателя с "криминальным душком"

Право изготовить 20 торговых павильонов для нового рынка в Черкассах также разыграли через систему Prozorro. Участие в закупке взяли два предприятия: ООО "Трансстрой-2017" и ЧП "Профиль Плюс". Лучшим предложением оказалась цена от "Профиль плюс" – 475 тысяч гривен (по 23750 грн за один павильон). Компания "Трансстрой-2017" предложила несколько больше – 479, 5 тысяч гривен.

Чертежи торгового павильона

Самыми интересными оказались именно "игроки" этого тендера.

Учредитель ООО "Трансстрой-2017" – Сергей Колесниченко. Именно он является основателем и директором "Колтекс-транс" – той же компании, которая будет устилать площадь плиткой.

В общей сложности фирмы Колесниченко за два года "тесного сотрудничества" с черкасской городской властью выиграли подрядов на 228 миллионов гривен. Преимущественно это ремонты дорог, тротуаров, обустройство плиткой территорий школ и детских садов.

Руководителем и основателем компании-победителя этого тендера – частного предприятия "Профиль-плюс" является Игорь Прокубовский. Активно участвовать в тендерах он начал в 2018 году. За это время одержал победу в 10 закупках на общую сумму 1,6 миллиона гривен. Восемь из этих тендеров были неконкурентными: то есть сделки заключались напрямую или участник в ходе торгов был один.

Наибольшую сумму Игорю Прокубовскому дал департамент образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета. Было подписано три прямых договора на ремонт кровли местного детского сада № 57 "Волошка". Именно последствия этого ремонта стали предметом пристального внимания правоохранителей.

В августе 2019 прокуратура области сообщила о подозрении директору предприятия "Профиль-плюс" в совершении правонарушения сразу по двум статьям Уголовного кодекса: служебная подделка и присвоение, растрата имущества.

Так, по данным правоохранителей, подозреваемый, по предварительному сговору с ФОПом-субподрядчиком, внес заведомо ложные сведения в официальные документы, получил более 280 000 бюджетных средств и перевел их в наличность. Работы же не были выполнены.

Но несмотря на такой "букет" уголовных дел, предприниматель продолжает участвовать в тендерах, выиграет их и с ним продолжают заключать сделки. Будут ли изготовлены до конца года торговые павильоны для нового рынка – неизвестно. А может, правоохранителям придется заводить еще одно дело. На этот раз – уже за присвоение 470 тыс. гривен из черкасского городского бюджета.

Как рассказывал OBOZREVATEL, В Черкассах снова планируют выделение бюджетных средств на убыточный коммунальный кинотеатр. Возглавляет предприятие однопартиец местного мэра.

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