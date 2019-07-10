"Все бросили, денег нет!" Террорист "ДНР" "взвыл" в оккупации

Террорист "ДНР" Александр Марусенко после получения ранений пожаловался, что ему отказывают в помощи.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан, опубликовав его обращения в сетях.

"Воин Дырляндии, запомни! Ты никому не нужен после твоего использования! Александр Марусенко из Донецка сейчас жалуется по сообществам ВК и собирает деньги на операцию. Все бросили, денег нет, помогите, на работу, видя на лице шрамы не берут, мучают сильные боли", - написал он.

Александр Марусенко коллаж

Александр Марусенко "Миротворец"

Александр Марусенко "Миротворец"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе был ликвидирован известный 24-летний террорист с позывным "Москва". Уроженец Макеевки участвовал в боевых действиях против ВСУ во многих горячих точках Донбасса.

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