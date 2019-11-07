"Все боятся. И правильно!" Зеленский дал громкие обещания по посадкам и назвал фамилии

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что резонансные уголовные производства будут доведены до конца.

Об этом он заявил в новом интервью, подчеркнув, что обещанные посадки будут, но к некоторым делам необходимо подготовиться. Зеленский пообещал результаты по убийствам Гандзюк и Шеремета, а также делам Майдана.

"Не очень много посадок? Пока что это не началось? И согласен, и нет. Смотрите, "дело Свинарчуков" есть? Есть. Пашинский есть? Есть. Микитась есть? Есть. Дубневич есть? Есть. Даже вы видите, в Верховной Раде за Дубневича не все голосовали. Все боятся, что к ним будет такое же отношение. И правильно боятся – оно будет таким. А дальше будут приговоры этим людям, о которых я говорил", – сказал Зеленский.

По его словам, если приговоров не будет, то "будут открыты другие дела, и никто не будет останавливаться".

"В чем проблемы быстрых посадок? Много дел, поверьте нам, есть, к которым мы поняли, что должны подготовиться. Иначе эти люди будут выходить на свободу, потому что все эти дела развалятся в судах. Поэтому всё будет. И с делом Кати Гандзюк, и с Павлом Шереметом, и все эти дела в оборонной сфере, все они будут", – указал он.

Зеленский отметил, что "делами Майдана" займется заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак. "Рассматривалось дело шесть лет, и мы как общество не видим настоящих результатов этого сложного дела. Я уверен, что будут", – добавил он.

Зеленский пообещал посадки

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский также намерен сделать выводы по народным депутатам от "Слуги народа" до конца текущего года. Президент обратил внимание, что внимательно следит за "новыми лицами" в парламенте и признал наличие определенных проблем во фракции.

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