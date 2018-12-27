МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Все 24 – военнопленные: еще два украинских моряка сделали важное заявление ФСБ

4.3тЧитать материал на украинском

Все захваченные в Черном море украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал адвокат Николай Полозов, уточнив, что 27 декабря соответствующее признание сделали два последних раненых украинца.

"По состоянию на 27.12.2018 все 24 военнопленные украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Оставшиеся два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня", – рассказал Полозов.

Новости
''Не забывайте нас!'' Самый молодой пленный моряк обратился к украинцам из СИЗО

Справка: Андрей Артеменко, старший матрос, 1994 года рождения из Кировоградской области. Он заключил уже второй контракт с Военно-морскими силами ВСУ.

Андрей Артеменко

Андрей Артеменко

Андрей Эйдер – самый молодой моряк из Одессы, захваченный в Черном море Россией. Он родился в 1999 году.

Андрей Эйдер

Андрей Эйдер

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.

Военнопленные украинские моряки

Военнопленные украинские моряки

  • 27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. В этот день они вынесли решение только по рядовым членам экипажа кораблей. В итоге 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.

  • 28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС. Всем морякам грозит шесть лет лишения свободы.

  • Самому младшему украинскому моряку Андрею Эйдеру 20 декабря исполнилось 19 лет.

  • 22 декабря член экипажа рейдового буксира "Яны Капу" Евгений Семидоцкий заявил, что является военнопленным.

  • 26 декабря суд завершил рассмотрение апелляций на арест украинских моряков, отклонив ходатайства адвокатов.

  • 27 декабря Украина потребовала от России срочных переговоров по военнопленным, однако в РФ заблокировали предложение.

Видео по теме

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском море
Персона
Николай Полозов
Место
Украина
Тег
пленные моряки
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
7
20
Смешно
6
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Итоги военного положения на Укpаине:-7 самоубийств,-15 самостpелов,-3 подpыва на собственных минах,17 изнасилований сослуживцев,87 случаев пеpедозиpовки наpкотиков,332 случая алкогольного отpавления,1 pазгpомленный пансионат,3 случая утpаты совсекpетных документа(каpт),17 случаев дезеpтиpства,1452 случая неявки в военкомат,135 случаев аваpий и поломки боевой техники,14 случаев несанкциониpованной подажи топлива,15 случаев использования не по назначению незамеpзающего стеклоочистителя,75 случаев отpавления некачественной пищи,28 случаев масоового пеpеохлажления лс в неотапливаемых помещениях.Pоссия подло на войну не явилась
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Эти сучки могут счетать себя кем и чем. 6 лет под шконкой потом гуляй вася после покрытие всех расходов
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Polyak Mihail
Polyak Mihail
Пендосовские повадки ,своего ничего нет у скакунов. Не объявляя войны они себя сами объявили военнопленными. Очередной бред шароварников.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Наши блоги