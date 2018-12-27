Все 24 – военнопленные: еще два украинских моряка сделали важное заявление ФСБ

Все захваченные в Черном море украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал адвокат Николай Полозов, уточнив, что 27 декабря соответствующее признание сделали два последних раненых украинца.

"По состоянию на 27.12.2018 все 24 военнопленные украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Оставшиеся два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня", – рассказал Полозов.

Справка: Андрей Артеменко, старший матрос, 1994 года рождения из Кировоградской области. Он заключил уже второй контракт с Военно-морскими силами ВСУ.

Андрей Артеменко

Андрей Эйдер – самый молодой моряк из Одессы, захваченный в Черном море Россией. Он родился в 1999 году.

Андрей Эйдер Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.

Военнопленные украинские моряки

27 ноября оккупационные власти Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. В этот день они вынесли решение только по рядовым членам экипажа кораблей. В итоге 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.

28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС. Всем морякам грозит шесть лет лишения свободы.

Самому младшему украинскому моряку Андрею Эйдеру 20 декабря исполнилось 19 лет.

22 декабря член экипажа рейдового буксира "Яны Капу" Евгений Семидоцкий заявил, что является военнопленным.

26 декабря суд завершил рассмотрение апелляций на арест украинских моряков, отклонив ходатайства адвокатов.

27 декабря Украина потребовала от России срочных переговоров по военнопленным, однако в РФ заблокировали предложение.

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