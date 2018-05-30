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"Вряд ли Москва успокоится": Порошенко принял решение по Бабченко

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Журналисту Аркадию Бабченко и его семье будет предоставлена круглосуточная охрана.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"Вряд ли Москва успокоится - поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану", - написал он.

Также президент поздравил Службу безопасности Украины с выполненной операцией.

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"Поздравляю Службу безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Аркадий Бабченко жив, его "убийство" было инсценировкой.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персоны
Аркадий БабченкоПетр Порошенко
Место
УкраинаКиев
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