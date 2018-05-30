"Вряд ли Москва успокоится": Порошенко принял решение по Бабченко

Журналисту Аркадию Бабченко и его семье будет предоставлена круглосуточная охрана.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
"Вряд ли Москва успокоится - поручил предоставить Аркадию и его семье круглосуточную охрану", - написал он.
Также президент поздравил Службу безопасности Украины с выполненной операцией.
"Поздравляю Службу безопасности Украины с блестящей операцией по сохранению жизни российскому журналисту Аркадию Бабченко", - отметил Порошенко.
Он подчеркнул, что украинские правоохранительные органы с каждым днем становятся сильнее в противодействии российской агрессии и всем проявлениям гибридной войны в Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Аркадий Бабченко жив, его "убийство" было инсценировкой.
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