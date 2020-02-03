Врут, что воевал: на Донбассе скончался "полицай-предатель". Фото

На Донбассе скончался предатель Украины Александр Руднев.

Как сообщил Necro Mancer в Twitter, житель Донецка два дня не дожил до 38-летия – умер от инсульта 1 февраля.

По данным блогера, "полицай-предатель", скорее всего, не принимал участия в боевых действиях.

Однако сторонники террористов продолжают нагло врать, что Руднев "отдал жизнь в бою за свободу родного края".

На Донбассе умер предатель Украины Александр Руднев twitter.com/666_mancer

На Донбассе умер предатель Украины Александр Руднев twitter.com/666_mancer

На Донбассе умер предатель Украины Александр Руднев twitter.com/666_mancer

Как писал OBOZREVATEL, террористы Путина на Донбассе прикрываются женщинами и детьми, поскольку боятся мощного ответа украинских военных.

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