Врут, что воевал: на Донбассе скончался "полицай-предатель". Фото

На Донбассе скончался предатель Украины Александр Руднев.
Как сообщил Necro Mancer в Twitter, житель Донецка два дня не дожил до 38-летия – умер от инсульта 1 февраля.
По данным блогера, "полицай-предатель", скорее всего, не принимал участия в боевых действиях.
Однако сторонники террористов продолжают нагло врать, что Руднев "отдал жизнь в бою за свободу родного края".
На Донбассе умер предатель Украины Александр Руднев
twitter.com/666_mancer
На Донбассе умер предатель Украины Александр Руднев
twitter.com/666_mancer
На Донбассе умер предатель Украины Александр Руднев
twitter.com/666_mancer
Может кто в курсе, каким именно образом Саша #Руднев (https://t.co/L0NiLzsLgb) нас покинул? Также интересует, участвовал ли он в боевых действиях или просто полицай-предатель? #помощьзала #груз200 #роа pic.twitter.com/ySdVN9zJ9B— Necro Mancer (@666_mancer) February 2, 2020
Как писал OBOZREVATEL, террористы Путина на Донбассе прикрываются женщинами и детьми, поскольку боятся мощного ответа украинских военных.
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