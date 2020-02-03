Главная Новости
3 февраля • обновлено в 20:43
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Врут, что воевал: на Донбассе скончался "полицай-предатель". Фото

3.4т
Читать материал на украинском

На Донбассе скончался предатель Украины Александр Руднев.

Как сообщил Necro Mancer в Twitter, житель Донецка два дня не дожил до 38-летия – умер от инсульта 1 февраля.

По данным блогера, "полицай-предатель", скорее всего, не принимал участия в боевых действиях.

Новости
"Мы крепнем, а они слабеют!" Воины ВСУ ярко обратились к российским оккупантам

Однако сторонники террористов продолжают нагло врать, что Руднев "отдал жизнь в бою за свободу родного края".

На Донбассе умер предатель Украины Александр Руднев

На Донбассе умер предатель Украины Александр Руднев

twitter.com/666_mancer

На Донбассе умер предатель Украины Александр Руднев

На Донбассе умер предатель Украины Александр Руднев

twitter.com/666_mancer

На Донбассе умер предатель Украины Александр Руднев

На Донбассе умер предатель Украины Александр Руднев

twitter.com/666_mancer

Как писал OBOZREVATEL, террористы Путина на Донбассе прикрываются женщинами и детьми, поскольку боятся мощного ответа украинских военных.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Кирилл Лютый
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
22
Смешно
20
Интересно
7
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Golan Sim
Golan Sim
Хочу задать простой вопрос - а кого "предал" житель Донбасса? Опущенного нациста-кошкодава ба,ндеру? Дегенерата и убийцу парубия? Вора и афериста яйценюха? Или брехливого и продажного турчинова? А, догадался - кровавого упыря и олигарха пеци-опарыша!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Golan Sim, сиди на бутылке ровно,не кукарекай!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги