"Время пошло": сестра Шария обвинила его в педофилии

Сестра скандального видеоблогера Анатолия Шария подала заявление в московскую полицию с обвинениями пропагандиста в сексуальном преступлении.

"Итак, сестра Шария в Москве. Теперь на него есть заявление по ст. 135 УК РФ (развратные действия) в СК. Ждем его приезда в Москву. Добро пожаловать! А если не приедет, то педофил. Время пошло", – сообщил на своей странице в Facebook адвокат Марк Фейгин.

Юрист также отметил, что Шарий его забанил в соцсети. Потому он передал ему послание.

Хочу предупредить Шария (передайте ему, а то педо-эксперт меня забанил), что если он не явится в СК РФ, то следующей я привезу в Москву его несовершеннолетнюю племянницу Марису. Ей есть, что рассказать. Привет ему от нее", – написал он.

Подтверждение родства Шария с сестрой

Подтверждение родства Шария с сестрой

Кроме того, с такой же просьбой обратилась к Шарию его сестра.

"Приезжай наконец. Дай свои показания - чтобы этот вопрос разъяснить", - обратилась она в видеообращении.

Как сообщал "Обозреватель", в сентябре 2017 года полиция нидерландского города Алкмар расследовала дело Шария о педофилии. Фейгин тогда рассказал, что пропагандист три месяца "сидел" в городе.