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"Время пошло на дни": появилась информация о состоянии узника Кремля Балуха

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Голодающий с 19 марта украинский политзаключенный Владимир Балух находится в критическом состоянии.

"Есть предел российскому цинизму? Политзаключенный В. Балух в критическом состоянии. Время пошло на дни. В это время оккупант незаконно продолжает его арест", – написала в своем микроблоге в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Она потребовала от России допустить к Балуху украинских или международных врачей и немедленно его освободить.

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"Продолжают голодовку О.Сенцов и В.Балух-политзаключенные РФ. Существует угроза жизни. Требуем от РФ их освобождения", – добавила она.

Балуху продлили содержание под стражей еще на два месяца.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня архиепископ Климент рассказал, что Балух находится в тяжелом состоянии. 15 июня во время заседания суда ему стало плохо.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на Обозревателе.

Темы
Украинские политзаключенные в РоссииАннексия Крыма
Персона
Владимир Балух
Место
Украина
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