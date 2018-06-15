"Время пошло на дни": появилась информация о состоянии узника Кремля Балуха

Голодающий с 19 марта украинский политзаключенный Владимир Балух находится в критическом состоянии.

"Есть предел российскому цинизму? Политзаключенный В. Балух в критическом состоянии. Время пошло на дни. В это время оккупант незаконно продолжает его арест", – написала в своем микроблоге в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

Она потребовала от России допустить к Балуху украинских или международных врачей и немедленно его освободить.

"Продолжают голодовку О.Сенцов и В.Балух-политзаключенные РФ. Существует угроза жизни. Требуем от РФ их освобождения", – добавила она.

Балуху продлили содержание под стражей еще на два месяца.

Чи є межа російському цинізму? Політв'язень В.Балух в критичному стані. Час пішов на дні. В цей час окупант незаконно продовжує його арешт — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 15 червня 2018 р.

Вимагаємо допустити до політв'язня В.Балуха укр або міжнародних лікарів. Вимагаємо від РФ його негайного звільнення pic.twitter.com/Xv0oR0hLTJ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 15 червня 2018 р.

Продовжують голодування О.Сенцов та В.Балух-політв'язні РФ. Існує загроза життю. Вимагаємо від РФ їхнього звільнення pic.twitter.com/0AR8o2TZn2 — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 23 травня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня архиепископ Климент рассказал, что Балух находится в тяжелом состоянии. 15 июня во время заседания суда ему стало плохо.