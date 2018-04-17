"Вредят нашей работе": глава НАБУ Сытник упрекнул сотрудников СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины используют доступную им информацию о заявках на прослушку, чтобы навредить работе Национального антикоррупционного бюро.

Такое заявление сделал директор НАБУ Артем Сытник в интервью "Укринформу", отметив, что бюро сможет работать эффективнее, если получит право на самостоятельное снятие информации с каналов связи.

"Мы очень осторожно подходим к использованию возможностей СБУ для осуществления прослушивания. Мы видим: на прослушку не поставишь - шанс у операции есть, а поставишь – шанса нет. Подразделение "К" СБУ видит все наши заявки на прослушивание. И они используют эту осведомленность, чтобы повредить нам в работе", - рассказал Сытник.

Он привел пример со срывом операции по выявлению коррупции в Государственной миграционной службе и раскрытие агентурной сети НАБУ.

"Это был неприятный удар со стороны подразделения "К" СБУ. Я был бы не искренним, если бы сказал, что это прошло бесследно для НАБУ. Но, если откровенно, мы постоянно ждем удара и пытаемся себя закалять. Мы дальше движемся в этом деле следственным путем. Также неплохо и то, что одна из фигурантов этого производства (Первый заместитель председателя ГМС Дина Пимахова - Ред.) уволен с должности", - добавил Сытник.

При этом директор НАБУ подчеркнул, что с уважением относится к главе СБУ Василию Грицаку и тем его подчиненным, "которые занимаются непосредственно тем, чем должна заниматься спецслужба".

Как писал "Обозреватель", ранее Сытник обвинил СМИ из-за дела о прослушке главы САП Назара Холодницкого.