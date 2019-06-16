"Вредная ложь": Зеленского обвинили в деморализации армии

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия потеряла контроль над наемниками на Донбассе, является "опасной манипуляцией" и "вредной ложью".

Об этом заявил в эфире ObozTV ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай. Он рассказал, что бойцы на фронте негативно отнеслись к словам главы государства, и подобные заявления "деморализуют армию".

"Это опасная манипуляция. Не знаю, откуда наш новый президент Зеленский получает информацию, но для информирования граждан объясняю: на оккупированных территориях воюют против Украины регулярные и иррегулярные подразделения РФ", – отметил волонтер.

"Во всех иррегулярных формированиях (т.н. частных военных компаниях) командиры роты, батальона и выше – это российские офицеры, которые служат в вооруженных силах РФ или проходят там переподготовку", – подчеркнул он.

По словам Гая, на Донбассе еще с 2014 года "нет никаких бандформирований", они все сейчас подчинены единому военному руководству в России.

"Эти подразделения оперируют такими вооружениями, с которыми невозможно работать без высшего или специального образования военного университета. Это РЭБы (средства радиоэлектронной борьбы. – Ред.), РЭРы (радиоэлектронная разведка. – Ред.), беспилотники за сотни и сотни тысяч долларов", – уточнил ветеран АТО.

"Поэтому, когда мы говорим о том, что Россия "утратила контроль" – это не просто ложь, это вредная ложь", – акцентировал он внимание.

По его мнению, такими заявлениями с России снимается ответственность за агрессию и те военные преступления, которые она до сих пор совершает на украинской территории.

Также Гай раскритиковал скандальное заявление пресс-секретаря президента Юлии Мендель, которая сказала, что украинские военные якобы "поддаются на провокации" и стреляют по школам, садикам и другим гражданским объектам.

"Во-первых, я хочу спросить, а что делают садики с детьми в зоне боевых действий? Почему они до сих пор не эвакуированы? Но мы же знаем, что российские наемники часто занимают школы или больницы, которые уже не работают, не функционируют. Выгоняют оттуда всех и там делают свой штаб или командно-наблюдательный пункт. Маскируют там технику. А потом показывают вывеску "Школа" и говорят, что мол, украинцы обстреляли", – объяснил он.

Волонтер напомнил, что украинской армии еще с 2014 года запрещено использовать любое тяжелое вооружение в местах, где есть гражданское население.

"Мы этого не делаем. Наши подразделения выведены за территории населенных пунктов, чтобы не подвергать опасности граждан. И перед тем, как куда-то выстрелить, у нас идет тщательная проверка тех позиций: на присутствие населения, наличие угрозы населению и т.д.", – констатировал он.

Зеленский на передовых позициях ВСУ в Луганской области president.gov.ua

OBOZREVATEL напоминает:

В ночь на 7 июня ситуация в районе проведения ООС на Донбассе обострилась. Российские наемники атаковали украинские подразделения в районе Новолуганского (Донецкая обл.) с применением артиллерии. В результате той атаки 2 бойцов погибли, еще 8 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский в своем заявлении отметил, что нарушение Минских соглашений (применение артиллерии) "свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками".

"Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", – добавил Зеленский.

Впоследствии пресс-секретарь Юлия Мендель объяснила его слова: "Своим высказыванием президент подчеркнул, что Россия контролирует весь конфликт и является причиной конфликта на Донбассе".

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