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"Вражеское гнездо": Порошенко отметил СБУ за дело Савченко

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Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Службу безопасности за то, что она разоблачила террористическое "вражеское гнездо" в Киеве.

Об этом он сказал в Киевской области на торжествах по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ, сообщает его пресс-служба.

По словам Порошенко, СБУ "стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и его граждан" и выразил "особую благодарность" за "искусно разоблаченное вражеское гнездо, которое готовило масштабные теракты в Киеве с многочисленными жертвами и госпереворот в интересах Российской Федерации".

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Порошенко выразил уверенность, что разоблачение спецслужбами и обвинение Михеила Саакашвили и Надежды Савченко "достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов".

"В течение двух последних месяцев СБУ провела две масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь "лагеря протеста" под Верховной Радой с малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ . ... Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которой они переправляли эти 30 серебренников", - заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что Россия пытается переместить эпицентр гибридной войны в столицу Украины.

"Чем меньше стрельб в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу. Агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины, а сердце – это наша древняя столица, красавец Киев", - сказал он.

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Президент подчеркнул, что финансируемые из России силы готовили в Украине госпереворот в интересах РФ, используя "так называемую теорию управляемого хаоса".

Как сообщал "Обозреватель", 23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.

Савченко вменяют сговор с главой Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны и совершения терактов.

По словам судьи, Савченко планировала провокацию преступления, а не само преступление. Ее подозревают по ряду статей УК Украины.

Читайте все новости по теме "Дело Савченко" на Обозревателе.

Тема
Дело Савченко
Персоны
Надежда СавченкоПетр Порошенко
Место
Украина
Объект
Служба безопасности Украины
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