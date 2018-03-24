"Вражеское гнездо": Порошенко отметил СБУ за дело Савченко

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Службу безопасности за то, что она разоблачила террористическое "вражеское гнездо" в Киеве.

Об этом он сказал в Киевской области на торжествах по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ, сообщает его пресс-служба.

По словам Порошенко, СБУ "стала действенным механизмом для защиты безопасности государства и его граждан" и выразил "особую благодарность" за "искусно разоблаченное вражеское гнездо, которое готовило масштабные теракты в Киеве с многочисленными жертвами и госпереворот в интересах Российской Федерации".

Порошенко выразил уверенность, что разоблачение спецслужбами и обвинение Михеила Саакашвили и Надежды Савченко "достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов".

"В течение двух последних месяцев СБУ провела две масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь "лагеря протеста" под Верховной Радой с малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ . ... Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которой они переправляли эти 30 серебренников", - заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что Россия пытается переместить эпицентр гибридной войны в столицу Украины.

"Чем меньше стрельб в зоне боевых действий, тем больше активность врага в тылу. Агрессор настойчиво пытается сместить эпицентр гибридной войны как можно ближе к сердцу Украины, а сердце – это наша древняя столица, красавец Киев", - сказал он.

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Президент подчеркнул, что финансируемые из России силы готовили в Украине госпереворот в интересах РФ, используя "так называемую теорию управляемого хаоса".

Как сообщал "Обозреватель", 23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.

Савченко вменяют сговор с главой Центра освобождения пленных ГО "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью посягательства на конституционный порядок в Украине путем покушений на высшее руководство страны и совершения терактов.

По словам судьи, Савченко планировала провокацию преступления, а не само преступление. Ее подозревают по ряду статей УК Украины.