Врага отбросили на 20 км: украинские воины рассказали, как отстояли юг Донбасса

Широкинская наступательная операция – одна из самых успешных. Ровно пять лет назад, 10 февраля 2015 года, подразделения Национальной гвардии Украины освободили ряд населенных пунктов под Мариуполем, отбросив врага на 20 км.

Подробнее о тех событиях говорится в программе "Полицейская волна" на телеканале "Эспрессо" (для просмотра видео, проскролльте вниз).

Началу Павлополь-Широкинской наступательной операции положил обстрел российскими боевиками жилых кварталов Мариуполя. Стреляли из систем залпового огня "Град". В результате атаки погибли 29 горожан, сотни получили травмы.

Основной задачей для наших бойцов стало оттеснение вражеских резервов с Дебальцевского направления. Также требовалось оттянуть линию фронта на 10 км восточнее Мариуполя.

Результаты обстрелов

"Эту задачу выполнили полностью, и за шесть суток активных боевых действий был возобновлен контроль над шестью населенными пунктами", – рассказал командир полка "Азов" Денис Пропокенко.

Последствия обстрела

Вместе с "Азовом" в операции принимали участие бойцы батальона "Донбасс" и подразделения Вооруженных сил Украины.

В результате операции враг понес большие потери

Доброволец Николай Анацкий вспоминает о бойцах, которые участвовали в сражении. Кто-то был хорошо подготовлен, кто-то нет.

"Широкино находится в низине. И наши позиции были на господствующих высотах. У нас проходили ротации: пять суток мы, пять суток "Азов". Бывало такое, когда заезжала новая ротация. Некоторые люди были далеки от войны… Например, стреляли с РПГ по окопам, дальность которых была 600 метров. Граната просто не долетала. Но бывало, заезжали профессионалы", - рассказывает ветеран российско-украинской войны.

Отслужив четыре с половиной года в Национальной гвардии Украины, Николай Анацкий демобилизовался. Сейчас воин сменил пулемет на фотоаппарат и работает в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские боевики на Донбассе 10 февраля нарушили режим тишины. Они устроили минометный обстрел позиций Объединенных сил, стреляя из окрестностей оккупированного села Саханка.

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