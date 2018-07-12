Враг уничтожен: украинские пилоты "разбили" противника в небе. Мощные кадры

На аэродроме Кульбакино в Николаевской области самолеты МиГ-29 устроили имитацию воздушного боя.

Украинские военные демонстрировали свои наработки на международных учениях "Си Бриз", передает "Громадське радио".

"Поисково-спасательным вертолетом Ми-14 был выполнен подъем людей, терпящих бедствие. Перед этим самолет АН-2 выполнил десантирование парашютно-спасательной группы в место, где другая бригада, условно, терпит бедствие", - рассказал подполковник Вооруженных Сил Украины Николай Лескач.

Военные объяснили, что в реальных условиях учений все действие происходит в открытом море. Сейчас там находится основной состав участников международных учений и отрабатывает тактические приемы. Всего в учениях задействованы более 20 самолетов и вертолетов различных модификаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные провели успешные учения и отработали сценарий уничтожения колонны вражеской бронетехники.