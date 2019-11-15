На войне за независимость на Донбассе погиб украинский военнослужащий Юрий Хомик.

Об этом сообщили на странице 14-й ОМБр имени княля Романа Великого, где было опубликовано фото бойца.

Хомик скончался 14 ноября, получив смертельное ранение после обстрела террористов "Л/ДНР".

"Рука пророссийской гнилой мрази отняла у родных дорогого человека, у нас – собрата и друга. Всегда будем помнить о тебе и за твою смерть, будь уверен, враг поплатится!" – сказано в сообщении.

Юрий Хомик

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой РФ Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!