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15 ноября • обновлено в 22:32
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"Враг поплатится!" Наемники Путина убили защитника Украины: фото

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На войне за независимость на Донбассе погиб украинский военнослужащий Юрий Хомик.

Об этом сообщили на странице 14-й ОМБр имени княля Романа Великого, где было опубликовано фото бойца.

Хомик скончался 14 ноября, получив смертельное ранение после обстрела террористов "Л/ДНР".

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"Рука пророссийской гнилой мрази отняла у родных дорогого человека, у нас – собрата и друга. Всегда будем помнить о тебе и за твою смерть, будь уверен, враг поплатится!" – сказано в сообщении.

Юрий Хомик

Юрий Хомик

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой РФ Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата".

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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