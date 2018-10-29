Враг поднажал на Приазовье: на Донбассе прошли жестокие бои

В воскресенье, 28 октября, чаще всего враг открывал огонь на Приазовье, чуть меньше обстрелов зафиксировано на донецком направлении.

Так, противник осуществлял обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Тарамчук, Березовое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино, сообщает пресс-центр ООС.

Для огневого воздействия оккупанты, в основном, использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Подразделения Объединенных сил действовали адекватно ситуации.

"На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на донецком - около Луганского, на мариупольском направлении - в районе населенного пункта Гнутово противник применял минометы. В первом случае это было оружие калибра 120, а в остальных - 82 мм", - сказано в сообщении.

За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

По данным разведки, трех оккупантов было уничтожено, еще шестеро получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВСУ заявили, что ситуация на Донбассе остается полностью контролируемой Объединенными силами. Украинские бойцы готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке.