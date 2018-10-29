МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
LTE планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Враг поднажал на Приазовье: на Донбассе прошли жестокие бои

8.9тЧитать материал на украинском

В воскресенье, 28 октября, чаще всего враг открывал огонь на Приазовье, чуть меньше обстрелов зафиксировано на донецком направлении.

Так, противник осуществлял обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Тарамчук, Березовое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино, сообщает пресс-центр ООС.

Для огневого воздействия оккупанты, в основном, использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Подразделения Объединенных сил действовали адекватно ситуации.

Новости
Силы ООС призвали жителей Донбасса не выходить на улицу: что намечается

"На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское, на донецком - около Луганского, на мариупольском направлении - в районе населенного пункта Гнутово противник применял минометы. В первом случае это было оружие калибра 120, а в остальных - 82 мм", - сказано в сообщении.

За прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

По данным разведки, трех оккупантов было уничтожено, еще шестеро получили ранения.

Враг поднажал на Приазовье: на Донбассе прошли жестокие бои

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВСУ заявили, что ситуация на Донбассе остается полностью контролируемой Объединенными силами. Украинские бойцы готовы к реагированию на резкие изменения в обстановке.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
8
Смешно
3
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дейнекин Игорь
Дейнекин Игорь
Раз за разом, изо дня в день скачущему быдлу вдалбливается мысль, что ВСУ воюют с российскими войсками, второй армией в мире, тем самым изображая шароварный сброд боеспособной армией. Достаточно снять кастрюлю и задуматься, , почему на Донбассе, где российских войск никто не видел, воины света доблестно с ними сражаются. а в Крым, где российские войска точно есть - даже не рыпаются))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
andreyev andrei
andreyev andrei
Пиздоболы.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Свинарылых Мышебрат
Свинарылых Мышебрат
-1
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги