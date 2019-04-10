Враг не пройдет! ВСУ в мощном видео показали плотную оборону на Донбассе

В Объединенных силах создана и ежедневно находится на боевом дежурстве система противовоздушной обороны. Мощное видео с военной техникой Вооруженных сил Украины показали в сети.

"Система противовоздушной обороны Объединенных сил является многоуровневым построением, методологией которого является взаимосогласованность действий по важности цели, по дальности, по высоте и по направлениям действий", – сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что свое место в общей системе отведено и подразделениям, имеющим на вооружении зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10".

Скриншот с видео

"Ежедневно продолжаются тренировки, пребывание в засадах, и выполнение задач в составе дежурных сил. Высокая натренированность расчета – высокая точность поражения воздушных целей", – сказано в комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео уничтоженных позиций террористов "ДНР" на Ясиноватской развязке. Удар по ним нанесли силы ООС.

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