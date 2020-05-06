Разведение сил на новых участках вдоль линии разграничения на Донбассе в нынешней ситуации проводить нельзя.

Такое завление в эфире ObozTV сделал ветеран АТО Глеб Бабич. "На участке разведения обстрелы продолжаются, не один и не два дня. Под обстрелами нельзя проводить дальнейшее разведение сил", – сказал он.

"Наши военные на этом участке (Богдановка-Петровское, - Ред.) соблюдают режим тишины и пытаются не отвечать на это. Но те наглеют и продолжают стрелять. Я не понимаю, зачем нам еще какие-то позиции оставлять, если на тех позициях, где произошло разведение, мы имеем продолжающиеся обстрелы, ситуацию, когда враг заходит на эти участки", – подчеркнул ветеран.

"Мы освободим еще какие-то участки и там будет то же самое", – заявил он.

Новое разведение сил на Донбассе невозможно – Бабич

Как писал OBOZREVATEL, 5 мая российско-оккупационные войска обстреляли позиции бойцов ВСУ, открыв огонь в том числе и в районе участка разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское.