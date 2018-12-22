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Кастрировали 2-летнего мальчика: британские врачи попали в крупный скандал

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В Великобритании хирурги во время операции случайно кастрировали двухлетнего мальчика.

Ребенка госпитализировали в Бристольский королевский госпиталь, где у маленького пациента диагностировали неопустившееся яичко, сообщает ВВС.

Эта проблема решается хирургическим путем и риск осложнений минимален, однако, операция длилась два часа вместо обещанных 30 минут. После чего врачи сообщили родителям, что хирург перепутал яички.

Врачи

Врачи

vesnafm.ru

Как рассказал отец, семье объяснили, что специалист по ошибке вставил камеру "в неправильную сторону". В результате, мальчик остался бесплоден.

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  • По приблизительным подсчетам системы здравоохранения Великобритании, один из 25 мальчиков рождается с яичками, которые не опустились.

  • Один из ста мальчиков живет с яичками, которые сами не опускаются без врачебного вмешательства.

  • Врачи говорят, что "относительно простая" операция по опусканию яичек в правильную позицию в мошонку имеет "хороший процент успешности".

В свою очередь, руководство госпиталя извинилось и заявило, что больница анонсировала серьезное расследование инцидента. По их словам, они внимательно относятся к безопасности пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Ривне 26-летний пациент напал на медиков и устроил погром в больнице, после чего выпал из окна четвертого этажа.

Место
Великобритания
Теги
врачиврачебная ошибка
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