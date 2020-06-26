Врачи отказались осматривать потерпевшую от изнасилования в Кагарлыке: испугались проблем

Местные врачи не захотели провести медицинский осмотр пострадавшей после пыток и изнасилования полицейскими в Кагарлыке.

Об этом Неля Погребицкая рассказала в интервью "Украинской правде". По ее словам, они заявили, что не хотят иметь проблем с полицией.

"А еще врачи не хотели смотреть в Кагарлыке меня. И в Обухове не хотели. Говорю, у меня здесь живот режет, болит, они только так, потрогала и все. Сказали, что не хотят иметь проблем с полицией", – призналась девушка.

На вопрос о том, когда же сделали медицинский осмотр, потерпевшая ответила, что его еще не было.

"Я не ходила еще, так и не ходила, здесь не хотят делать, потому что нет ни документов, ничего", – сказала Погребицкая.

Как сообщал OBOZREVATEL, пострадавшая после пыток и изнасилования полицейскими в Кагарлыке Киевской области Неля Погребицкая дала откровенное интервью украинскому изданию и раскрыла подробности.