МоваЯзык

Топ-темы:

Врачи отказались осматривать потерпевшую от изнасилования в Кагарлыке: испугались проблем

Расследования
2,4 т.
Неля Погребицкая рассказала, почему ее не осмотрели врачи

Неля Погребицкая рассказала, почему ее не осмотрели врачи

Местные врачи не захотели провести медицинский осмотр пострадавшей после пыток и изнасилования полицейскими в Кагарлыке.

Об этом Неля Погребицкая рассказала в интервью "Украинской правде". По ее словам, они заявили, что не хотят иметь проблем с полицией.

"А еще врачи не хотели смотреть в Кагарлыке меня. И в Обухове не хотели. Говорю, у меня здесь живот режет, болит, они только так, потрогала и все. Сказали, что не хотят иметь проблем с полицией", – призналась девушка.

На вопрос о том, когда же сделали медицинский осмотр, потерпевшая ответила, что его еще не было.

"Я не ходила еще, так и не ходила, здесь не хотят делать, потому что нет ни документов, ничего", – сказала Погребицкая.

Как сообщал OBOZREVATEL, пострадавшая после пыток и изнасилования полицейскими в Кагарлыке Киевской области Неля Погребицкая дала откровенное интервью украинскому изданию и раскрыла подробности.

УкраинаКиевСекс-скандал в полиции Кагарлыка
Поделиться в Facebook
  1. /Расследования