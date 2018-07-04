"Пережила ночь - и хорошо": тревожные данные об отравившейся в лагере под Киевом девочке

Состояние 8-летней девочки-спортсменки, которая отравилась в лагере "Славутич" под Киевом, очень тяжелое.

Об этом OBOZREVATEL заявил заведующий отделением острой интоксикации "Охматдета" Александр Урин. "То, что она пережила эту ночь, уже хорошо. Она находится в коме 2 степени", - сказал врач.

По словам Урина, в больнице Переяслав-Хмельницкого, куда девочку первоначально госпитализировали, врачи сделали все возможное для спасения ребенка, теперь она будет находиться в клинике "Охматдет" - никуда перевозить ее не собираются.

Что касается предварительного диагноза - энцефалит - врач не подтвердил и не опроверг эту информацию, поскольку это является врачебной тайной.

В Госпродпотребслужбы службе Переяслав-Хмельницкого, которая проводит проверку лагеря и делает анализы и посевы, нам сообщили, что результаты исследований будут готовы только в пятницу, 6 июля.

В свою очередь родители других пострадавших в лагере детей рассказали OBOZREVATEL, что первыми звонить и рассказывать, что им плохо, начали сами дети. По их словам, на самом деле отравление произошло раньше, в понедельник, 2 июля, но администрация лагеря ничего не сообщала об этом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в детском лагере "Славутич" под Киевом провели расследование массового отравления детей. Выяснилось, что его вероятной причиной стали тренеры детской спортивной школы, воспитанники которой и пострадали. Такую информацию разместили в пресс-службе Госпродпотребслужбы на официальном сайте.