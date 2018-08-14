"Ключевого свидетеля объявят в розыск": адвокат потерпевших о новых деталях кровавого ДТП с Зайцевой

Полиция должна объявить в розыск исчезнувшего свидетеля по делу ДТП в Харькове - врача-нарколога Елену Федирко. 11 сентября она должна появиться в суде и объяснить: почему, заподозрив обвиняемую Алену Зайцеву в принятии наркотиков, передала на экспертизу так мало ее крови, что ее не хватило даже на один анализ.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сообщил адвокат потерпевшей Людмилы Фабрис - Дмитрий Марцонь. Женщина потеряла в аварии сразу двух близких людей - дочь и внучку-студентку (Аллу и Анастасию Сокол). Сейчас у Людмилы уже нет сил ходить на заседания, она разуверилась в том, что суд таки накажет виновных, и они отправятся в тюрьму.

Погибшие Алла (справа) и Анастасия Сокол Facebook погибших

- Дмитрий, что сейчас известно о враче-наркологе Федирко? Где она, что с ней?

- Нам о ней ничего неизвестно официально. Кроме того, что через некоторое время после ДТП она уволилась из диспансера. Существует процедура вызова свидетелей, установленная законом. Ее приглашали прийти на суд, она два раза не явилась. Тогда судья принял решение осуществить ее привод.

На последнем заседании полиция отчиталась, что привести ее не смогли, поскольку по месту жительства ее нет. Они поговорили с соседями, те им сказали, что она уже месяц там не появляется. Теперь судья принял решение о ее допросе. Поэтому полиция должна ее объявить в розыск. Они должны установить местонахождение свидетеля, например, поинтересоваться у миграционной службы - не выехала ли Федирко в другую страну?

- Как вы считаете, что мешает полиции отыскать Федирко?

- Мы выводы сделаем 11 сентября, когда они должны будут ее доставить. Нам вообще не нравится, что действия Федирко прошли сквозь пальцы следователя и прокуроров. Никто не дал правовую оценку ее действиям.

Как человек с 25-летним стажем работы мог отправить недостаточное количество биоматриалов на анализы?

Ведь именно она заподозрила, что Зайцева была в состоянии наркотического опьянения. И она приняла решение направить материалы обвиняемой на исследование. Эксперт, который должен был исследовать кровь на пять опиатов, говорит, что ему передали столько крови, что ее не хватило бы и на один анализ. У нас это вызвало удивление. А следователь и прокуроры видели, что анализы просто завалены, и не дали этому правовую оценку.

- На суде возникли трудности и с определением линий перекрестка, на котором произошла авария, эксперты также никак не могли определиться...

- Да, это еще один камень преткновения. Четыре эксперта заявили, что Дронов выехал за границы перекрестка. Но почему-то нигде не нарисовали четко, где эти границы перекрестка. Они говорят, что это воображаемая линия от начала закругления бордюрного камня с одной и другой стороны дороги. Но если ее провести, то видно, что он не выехал.

Авто Дронова не выехало за линию перекрестка Facebook Дмитрия Марцоня

Так на схеме должны выглядеть линии перекрестка Facebook Дмитрия Марцоня

- Какова роль Дронова в этой аварии?

- Если бы не было Дронова, не было бы и таких страшных последствий. Если бы не его действия, Lexus Зайцевой пролетел бы этот перекресток. Тут оба виноваты. Дронов начал движение на мигающий сигнал светофора. Он начал очень быстро набирать скорость. Его ускорение равно максимальному ускорению этого автомобиля, фактически педаль газа была вжата в пол. К тому же, перекресток там обозримый, там нет препятствий, и не увидеть летящий Lexus было трудно.

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- Вашей подзащитной, Людмиле Фабрис, мать Зайцевой также пыталась передать 50 тыс. гривен?

- Да. Когда все это случилось, друзья ее погибшей внучки-студентки начали собирать деньги, поэтому данные ее банковской карточки появились в открытом доступе. Но Людмила Васильевна никогда не говорила, что готова что-то принять. Она говорила об этом и матери Зайцевой, когда та ее караулила возле дома. Она ей сказала: "Я с вами никаких переговоров вести не буду, забудьте мой номер телефона".

Людмила Васильевна долго ходила на суды, но сейчас у нее нет сил. У нее еще 80-летняя мама, за которой нужно ухаживать. Она не верит, что виновных накажут, считает, что все делается для того, чтобы их оправдать.