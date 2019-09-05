Врач-спаситель бойцов ОС умер после обстрела: что известно

Скончался известный одесский травматолог-ортопед Иван Герцен, который спасал раненных на Донбассе бойцов Объединенных сил.

Как сообщает Департамент здравоохранения Одесского горсовета, 37-летний медик внезапно умер от инфаркта прямо на рабочем месте.

Коллеги рассказали, что перед этим он попал под обстрел, находясь в санитарном транспорте, перевозившем раненых бойцов из зоны боевых действий в госпиталь.

Медик скончался после обстрела на Донбассе Иллюстративное фото

В ноябре 2018 года Иван Герцен как офицер запаса был призван сроком на 18 месяцев в Вооруженные силы Украины. Работал в военном госпитале в Днепре, где лечил раненых в зоне ООС бойцов. Врач даже жил при госпитале и был готов прийти на помощь пациентам 24 часа в сутки.

"За время работы Иван Иванович получил уважение коллег и пациентов, проявил себя как высококвалифицированный, ответственный специалист и замечательный человек", - рассказали в департаменте.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 1 июля текущего года в результате вражеского обстрела санитарного автомобиля Объединенных сил под Водяным на Донбассе погибла женщина-медик, за жизнь которой боролись врачи.

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