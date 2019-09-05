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5 сентября • обновлено в 09:18
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Врач-спаситель бойцов ОС умер после обстрела: что известно

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Скончался известный одесский травматолог-ортопед Иван Герцен, который спасал раненных на Донбассе бойцов Объединенных сил.

Как сообщает Департамент здравоохранения Одесского горсовета, 37-летний медик внезапно умер от инфаркта прямо на рабочем месте.

Коллеги рассказали, что перед этим он попал под обстрел, находясь в санитарном транспорте, перевозившем раненых бойцов из зоны боевых действий в госпиталь.

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Медик скончался после обстрела на Донбассе

Медик скончался после обстрела на Донбассе

Иллюстративное фото

В ноябре 2018 года Иван Герцен как офицер запаса был призван сроком на 18 месяцев в Вооруженные силы Украины. Работал в военном госпитале в Днепре, где лечил раненых в зоне ООС бойцов. Врач даже жил при госпитале и был готов прийти на помощь пациентам 24 часа в сутки.

"За время работы Иван Иванович получил уважение коллег и пациентов, проявил себя как высококвалифицированный, ответственный специалист и замечательный человек", - рассказали в департаменте.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 1 июля текущего года в результате вражеского обстрела санитарного автомобиля Объединенных сил под Водяным на Донбассе погибла женщина-медик, за жизнь которой боролись врачи.

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Место
Украина Днепр
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Мачинський Олексій
Мачинський Олексій
Господь забирает лучших к Себе. Вечная память врачу и патриоту!
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филипп филипыч
филипп филипыч
ну и кому это нужно?
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Ничего удивительного. По принуждению лечить карателей - не каждое сердце выдержит такой стресс.
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