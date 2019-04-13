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"Врач отправила на смерть": вокруг гибели младенца на Кировоградщине разгорелся скандал

1.8тЧитать материал на украинском

В Кировоградской области, в поселке Помична, трехмесячный ребенок умер после планового визита к врачу. Родители погибшего малыша обвинили в трагедии местного педиатра и заявили: она не смогла оказать их сыну помощь.

Об этом сообщает "Сегодня". По информации издания, вскрытие обнаружило у ребенка врожденную патологию сердца – гипертрофическую кардиомиопатию.

"Врач отправила на смерть": вокруг гибели младенца на Кировоградщине разгорелся скандал

"Она его осмотрела, сказала: "Все хорошо, ждем вас на следующий плановый осмотр в четыре месяца". С полуночи ребенок начал хныкать, капризничать. В пять утра он начал отказываться от молока, от еды, в восемь часов утра мы обратились к нашему же врачу. Она сказала немедленно везти его на Добровеличковку, на район, потому что в область мы его не довезем", – рассказал отец умершего младенца, Андрей Мараренко.

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Сама педиатр утверждает, что спасти ребенка она не могла из-за отсутствия в поселке стационарного отделения и медицинского транспорта. Но родители убеждены, что врач не оказала их сыну помощи, а в районную больницу отправила без медицинского сопровождения, и уже обратились в правоохранительные органы.

Если педиатра признают виновной, ей грозит до пяти лет лишения свободы с запретом на три года занимать соответствующую должность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта в Москве в одной из квартир спасатели обнаружили 5-летнюю девочку-маугли. У ребенка, которого нашли среди залежей мусора, обнаружили гнойный отит и вросший в шею провод.

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Темы
Родители и детиКриминал
Место
УкраинаКропивницкий
Теги
детипогибли детиврачи
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