Врач дал обнадеживающий прогноз о состоянии выжившего в катастрофе самолета Ан-26
Курсант-третьекурсник Харьковского национального университета воздушных сил Вячеслав Золочевский, выживший в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом, находится в больнице с травмами средней степени.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьковского военного госпиталя) Эдуард Хорошун рассказал журналистам, что угрозы жизни курсанта нет, лекарств хватает.
"Состояние его стабильно... Думаю, в ближайшие дни, на следующей неделе уже ставить вопрос о выписке с последующим отпуском по состоянию здоровья", – отметил он.
Как сообщает "Украина 24", мать уцелевшего курсанта Ирина Золочевская рассказала, что ее сын выпрыгивал с самолета на ходу. Его парашют не раскрылся, поскольку высота была низкой.
Ирина сообщила, что она уже видела сына в госпитале.
"Меня пустили, ребенка я увидела на минутку, он немножко в сознании, голову приподнял… А сейчас я пойду, поговорю с врачом, узнаю, в каком он состоянии. Он прыгал с самолета на лету, высота была уже не та, чтобы раскрылся парашют. Он прыгал с горящего самолета", – подчеркнула женщина.
Как сообщал OBOZREVATEL:
авиакатастрофа с самолетом ВСУ Ан-26 произошла в 20:45 в пятницу, 25 сентября. Самолет разбился при заходе на посадку.
В результате 25 человек погибли на месте, один курсант скончался в больнице, еще один выжил.
Министр обороны Андрей Таран заявил, что Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
Сотрудники Службы безопасности Украины провели поминутный разбор аварии самолета Ан-26.
Президент Владимир Зеленский приехал на место падения Ан-26 и объявил 26 сентября днем траура в Украине.